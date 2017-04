et Yves Calvi

Interrogée sur le plateau du Grand Jury sur RTL, dimanche 9 avril, la candidate était interrogée sur la décision de Jacques Chirac de reconnaître la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d'Hiv en 1942. L'ancien président de la République avait ainsi déclaré en juillet 1995 : "Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.



Or, Marine Le Pen estime que la France n'a pas à se reprocher la rafle du Vel d'Hiv : "Je pense que la France n'est pas responsable du Vel d'Hiv. S'il y a des responsables, ce sont ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ce n'est pas la France. En réalité, on a appris à nos enfants qu'ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n'en voir que peut-être les aspects historiques les plus sombres. Je veux qu'ils soient à nouveau fiers d'être Français", a déclaré la candidate du Front national. Le conseil représentatif des institutions juives de France a évoqué une "insulte à la France dans la lignée révisionniste du Front national".

