Marine Le Pen a un problème de leadership et de programme

publié le 07/09/2017 à 19:18

Marine Le Pen fait sa rentrée politique au 20 Heures de TF1, ce jeudi. Elle a grand besoin de reconstruire son image, à cause du souvenir du fiasco de son duel télévisé de l'entre deux tours. Jamais, depuis 1974 un candidat n'avait été battu à la télévision par son adversaire de façon aussi visible. À travers ce duel, on a bien vu l'apparition de deux questions : celle de sa compétence économique, l'autre de son aptitude présidentielle.



La première a évidemment été balayée pendant toute la durée du duel. Quant à son envergure, elle est incontestablement une leader d'opposition efficace, il n'empêche qu'elle s'est montrée là agressive et pleine de mauvaise foi. Or, pour le leader d'un parti d'extrême droite, dans lequel le culte du chef et de l'autorité est essentiel, c'est un handicap.

D'ailleurs, le résultat est très clair, au début de l'année les Français plaçaient Marine Le Pen leader de l'opposition, désormais, c'est Jean-Luc Mélenchon.

Un problème de ligne directrice

L'une des nouveautés, c'est que derrière la question de personne, il y a une question de programme, d'idéologie. On voit très bien - et les deux camps commencent à polémiquer publiquement - qu'il y a la ligne "sociale souverainiste" de Florian Philippot, portée sur sortie de l'Euro et de l'Europe, et celle ultra-sécuritaire et ultra-identitaire de Marion Maréchal-Le Pen, qui elle parle d'islamisme, d'immigration et de sécurité.



Le problème, c'est qu'une réussi bien dans le Nord et dans l'Est et l'autre dans le Midi et le Languedoc. Jean-Marie Le Pen craint que se produise, avec l'ascension de Laurent Wauquiez, ce qui s'était produit en 2007 au bénéfice de Nicolas Sarkozy.



En fait, quand on regarde les choses, il y a un problème de leader, de leadership, de programme et d'alliance. Ça fait beaucoup.