Laurent Wauquiez pourrait constituer un concurrent pour Marine Le Pen. C'est du moins ce que prédit et redoute son père, Jean-Marie Le Pen. Toujours en rupture avec le parti qu’il a fondé ainsi qu'avec sa fille, le président d'honneur du Front national reste aussi très sévère au sujet de la stratégie de celle qui a perdu au second tour de l’élection présidentielle.



À 89 ans, Jean-Marie Le Pen ne semble pas décidé à se retirer de la vie politique et se pose en commentateur critique du Front national. Si le parti n'opère pas de changement de cap, celui qui est toujours député européen prédit un avenir plus sombre pour le Front national, notamment eu égard au positionnement politique de Laurent Wauquiez. "Elle s’est trompée à mon égard en m’excluant du parti. Mais aussi en préférant parler de l’Europe pendant la présidentielle, plutôt que de l’immigration massive. (...) Je pense que pour le Front national, Wauquiez représente un danger réel de concurrence", estime-t-il à propos du très droitier candidat à la présidence des Républicains.

Jean-Marie Le Pen prend d'ailleurs en exemple les précédents leaders de droite ayant choisi de "droitiser" leur discours pour venir piocher dans la réserve électorale du parti frontiste. Par le passé, il rappelle qu'il y a d’autres leaders de droite, "comme Nicolas Sarkozy en 2007, qui ont utilisé cette méthode, celle d’aller chasser sur nos terres. Et il faut reconnaître qu’à l’époque... ça a marché. Marine doit donc se méfier de Wauquiez. C’est probablement le concurrent le plus redoutable qu’elle risque d’avoir pour les années à venir", alerte Jean-Marie Le Pen.

Il livre ensuite un portrait très positif du personnage politique. "L’homme a de la prestance, il est sympathique. De tous les leaders de la droite, c’est probablement le plus attractif pour les électeurs du Front national", prévient-il. Même s'il n'est pas membre du FN, le maire de Béziers Robert Ménard lui donne raison puisqu'il s'était déjà déclaré se sentir "plus proche" de Laurent Wauquiez que de Florian Philippot. De son côté Marine Le Pen, particulièrement discrète depuis la mise en place du nouveau pouvoir, fera sa rentrée politique samedi 9 septembre à Brachay.