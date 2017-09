Pour Emmanuel Macron, "les journalistes ont un problème"

publié le 04/09/2017 à 20:55

Emmanuel Macron n'a pas digéré les questions d'un journaliste. En visite dans une école de Forbach en Moselle à l'occasion de la rentrée scolaire, le président de la République a recadré un journaliste qui l'interrogeait sur ses nouveaux choix de communication, après sa chute de popularité dans les sondages. "Les journalistes ne m'intéressent pas, ce sont les Français qui m'intéressent, c'est ça qu'il faut comprendre", a-t-il lancé.



Emmanuel Macron poursuit sa critique : "Je ne suis pas dans un miroir qui fait qu'on parle toujours de comment on doit parler. […] Les journalistes ont un problème, ils s'intéressent trop à eux et pas assez au pays". Avant de s'emporter légèrement quand le journaliste tente de réitérer sa question : "Mais parlez-moi des problèmes des Français. Ça fait cinq minutes que vous me parlez, vous ne me parlez que de problèmes de communication ou des problèmes de journalistes. Vous ne me parlez pas de la France !"

La popularité du chef de l'État a encore chuté dans un dernier sondage, paru ce 4 septembre. Il perd 6 points en septembre. La réforme du Code du travail, dont l'entreprise s'accélère, n'est pas sans conséquences et lui faire perdre des points auprès des sympathisants socialistes (-8 points) et d'extrême-gauche (-7 points).