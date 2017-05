publié le 05/05/2017 à 12:23

Le débat a-t-il eu un impact sur l'image de Marine Le Pen ? La candidate du Front national a défendu à l'antenne de RTL, sa position lors du débat de l'entre-deux-tours. "Ce que personne dans les journalistes n'a voulu voir et entendre, c'est que ma parole n'est que l'écho de la violence sociale qui va exploser dans le pays. La terrible agressivité, c'est celle du programme d'Emmanuel Macron (...) Il est important de montrer les points qui n'ont pas été montrés par son programme", explique-t-elle.



D'après elle, "Emmanuel Macron est le candidat de l'élite, de l'oligarchie. Son projet vise à aggraver la situation du peuple. Le peuple est dans une colère folle de la situation politique et économique qui est la conséquence du quinquennat".

Une campagne basée sur l'apaisement...jusqu'au débat

Mais selon Nicolas Domenach, le débat a bel et bien eu un impact sur l'image de la candidate du Front national : "Oui, il y a un impact sur son image et ses électeurs. Marine Le Pen a montré des limites de compétence mais de caractère puisqu'elle a donné l'impression de ne pas pouvoir se maîtriser. Elle a fait une faute de stratégie de communication puisqu'elle avait construit sa campagne sur l'apaisement. Elle était dans la division ensuite. Peut-être, souhaite-t-elle de préempter la place de chef de l'opposition dans le futur et ne pas laisser Jean-Luc Mélenchon porter la colère populaire". Le journaliste ajoute que "l'on sent, à ses intonations et ses regards, qu'elle n'est plus celle qui menait combat dans l'espoir d'accrocher la victoire. Elle s'est fait une raison de son échec et elle a tiré les leçons de son mauvais face-à-face avec Emmanuel Macron. Elle n'était pas résignée mais on sentait qu'elle encaissait le choc et qu'elle se préparait à façonner un autre personnage qui a perdu avec les honneurs, sans que ce soit une défaite totale".

"Le climat de violence installé délibérément par Marine Le Pen dès le début du duel de l'entre-deux-tours a créé un climat inhabituel et il est possible que parmi ceux qui envisageaient de voter blanc ou de s'abstenir il y ait une incitation à faire un choix. L'image de Marine Le Pen ne sortira pas indemne de cet épisode, explique Alain Duhamel. Chez elle, c'était calculé mais elle a pris des risques. Elle a joué son va-tout. Elle a quand même décidé d'organiser le débat sur le terrain privilégié d'Emmanuel Macron : économique et social. Elle a utilisé les mots et le ton des meetings, s'adressant aux supporters et non pas celui des interviews médiatiques où elle s'adresse à l'ensemble de la population. Paradoxalement, au moment où le front républicain se fissure avec Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression que le plafond de verre se renforce".