Laurent Wauquiez, l'ambitieux

publié le 04/09/2017 à 19:17

Laurent Wauquiez a fait le 3 septembre sa rentrée traditionnelle en gravissant le mont Mézenc. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est le grand favori dans la compétition pour la présidence des Républicains. "Laurent Wauquiez, c'est un alpiniste du pouvoir qui a choisi la voie la plus sûre pour réussir son ascension. C'est-à-dire prendre le parti en s'appuyant sur le noyau dur des militants puis arracher la candidature à la présidentielle en s'appuyant sur le parti. Et il a beaucoup d'atouts pour cela", estime Alain Duhamel.



"Il a d'abord des atouts personnels. Il est jeune, brillant, méthodologique, travailleur, cynique. Cela fait beaucoup d'atouts en politique. Il a par ailleurs beaucoup d'appuis, très nombreux chez les sarkozystes, il en a aussi chez les fillonistes. Et puis, il a choisi le point névralgique de la droite, c'est-à-dire une droite identitaire, très combative, très résolue, très décomplexée. C'est lui qui a, aujourd'hui, le plus d'atouts", poursuit l'éditorialiste.

Pour Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez est-il un adversaire redoutable ? "S'il gagne le parti, ce qui est probable, il deviendra un adversaire redoutable. Par ailleurs, la droite, aujourd'hui, est en mauvaise état, mais cela ne durera pas. La droite recomposera ses forces", ajoute-il.