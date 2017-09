Jean-Luc Mélenchon, bientôt leader de toute la gauche ?

publié le 06/09/2017 à 20:14

Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez - le numéro 1 de la CGT - se sont rencontrés ce mercredi pour coordonner leurs actions contre la réforme du Code du travail. Les relations entre les deux hommes s'améliorent un peu, et elles en avaient besoin. Plusieurs désaccords séparent les deux hommes.



Premièrement, pour la CGT, la grande manifestation qu'elle organise mardi prochain est un moment important. C'est sa réplique à la victoire d'Emmanuel Macron, c'est sa lutte contre la réforme du Code du travail. La CGT a du mal à rassembler puisque les autres syndicats - Force Ouvrière et CFDT - n'y participent pas. Ils ont considéré le fait que les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon font appel à faire une autre manifestation dix jours après. Ce qui est dénoncé comme étant une sorte de concurrence déloyale.

La deuxième chose qui sépare Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez, c'est que la CGT a tout fait depuis une vingtaine d'années pour se différencier du Parti communiste (PC), pour se dépolitiser et être regardée comme une organisation syndicale. Elle ne voit donc pas d'un bon œil un Mélenchon de plus en plus puissant à la CGT.

Mélenchon a l'ambition de s'imposer comme le leader de toute la gauche Alain Duhamel Partager la citation





Enfin, si par hypothèse, Jean-Luc Mélenchon rassemblait plus de monde que la CGT et si à cette occasion il prononçait un grand discours, ce serait pour elle, une forme d'effacement. En fait, Jean-Luc Mélenchon a l'ambition - et les moyens - de s'imposer comme le leader de toute la gauche. Il en a les moyens parce que le PC est effacé, éclipsé par lui, ne peut plus présenter de candidats à l'Assemblée ou à l'élection présidentielle.



Une concurrence faible donc, d'autant plus que les Écologistes sont également en retrait du fait que Nicolas Hulot soit entré au gouvernement, et qu'ils n'ont même plus de représentation parlementaire. Quant aux socialistes, on sait très bien qu'ils sont dans un état pitoyable en ce moment, déchirés entre eux, avec une direction collective en mauvais état. Donc oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en bénéficie.

Mélenchon a un poids plus grand que celui qu'avait Mitterrand Alain Duhamel Partager la citation





Les Français le regardent comme étant le leader de toute l'opposition. On ne sait pas si ça durera, mais ce qu'on peut dire, en ce qui concerne la gauche, c'est qu'il a à l'intérieur de la gauche, un poids encore plus grand que celui qu'avait François Mitterrand quand il était dans l'opposition.



En ce qui concerne le Front national (FN), on sait bien que le parti est en crise, que la personnalité de Marine Le Pen est contestée. Deux lignes s'opposent et en ce qui concerne la droite, qui n'a pas non plus encore de leader. Il y aura peut-être Laurent Wauquiez mais qui pour l'instant, n'est pas là. Reste Jean-Luc Mélenchon qui néanmoins, de par sa personnalité d'une part et par son programme utopique de l'autre, est tout sauf un rassembleur.