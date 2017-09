publié le 05/09/2017 à 15:18

C'est le dossier qui empoisonne le gouvernement depuis le début de la rentrée politique. La diminution des emplois aidés. Cette mesure s'attire les foudres d'élus locaux, comme Nicolas Isnard, le maire de Salon-de-Provence, une ville de 44.000 habitants des Bouche-du-Rhône qui a écrit une lettre à Emmanuel Macron.



Si les emplois aidés sont jugés "inefficaces et coûteux" par le gouvernement, lui considère plutôt que leur diminution sans délai constitue un "véritable tsunami et traumatisme social". Il décrit "un désastre". "Des centaines, des milliers de nos concitoyens sont renvoyés chez eux, alors qu'ils travaillaient, il y a quelques jours encore ! Et on leur dit : 'le contrat aidé que vous effectuiez dans un hôpital, dans un lycée, dans une association s'arrête parce qu'il n'y a plus de crédit !", s'alarme-t-il.

"7% des emplois municipaux" de la commune de Salon-de-Provence sont des emplois aidés, et ils seraient entre "500 et 800" dans toute la ville. Nicolas Isnard rappelle à leur sujet que "ce sont des gens particuliers, pas employables ordinairement, des publics fragiles, des gens frappés de handicap, des gens sans formations, des seniors."



S'il accorde au président qu'il a "la légitimité à dire qu'il faut repenser le principe des contrats aidés", il le tacle violemment et souligne "un problème de méthode en plus d'un problème de fond. (...) Il a tort et ne connait pas le dossier".