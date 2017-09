publié le 04/09/2017 à 12:30

Emmanuel Macron peut mieux faire en matière de popularité. Tel est l'enseignement livré par un sondage de YouGov pour Le HuffPost et CNews publié ce lundi 4 septembre, jour de la rentrée des classes pour plus de 12 millions d'élèves. Cette rentrée ne sera pas de tout repos pour le chef de l'État, dont la cote de confiance, d'après ce sondage, perd 6 points en septembre après avoir déjà largement décru un mois plus tôt. La réforme du Code du travail, dont l'entreprise s'accélère, n'est pas sans conséquences et lui faire perdre la sympathie de sympathisants socialistes (-8 points) et d'extrême-gauche (-7 points), selon le sondage.



La perte d'enthousiasme pour la personne d'Emmanuel Macron n'est pas un élément isolé, puisque le Premier ministre Édouard Philippe et son gouvernement ne se trouvent pas loin derrière. Ainsi le chef du gouvernement perd lui 5 points (32% d'opinions favorables), comme cela avait déjà été le cas au mois d'août selon le sondage YouGov publié un mois plus tôt.

Et si "1 Français sur 2 estime que le gouvernement est 'prêt à prendre des décisions impopulaires si elles sont bonnes pour le pays'", selon le baromètre YouGov, le gouvernement n'est pas épargné non plus par des lacunes en popularité et perd 4 points par rapport au mois précédent.