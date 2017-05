publié le 08/05/2017 à 10:00

Après sa large victoire à la présidentielle, Macron doit maintenant transformer l'essai. Premier ministre, équipe gouvernementale... Il s'agit pour le président élu de dévoiler qui va gouverner à ses côtés avant l'échéance des élections législatives les 11 et 18 juin prochain.



S'il avait confié au micro de RTL, vendredi 5 mai, avoir déjà choisi son Premier ministre, impossible, pour l'heure, d'avoir le nom de l'heureux élu. Parmi les personnalités, dont plusieurs de droite, pressenties pour prendre le poste, figure Edouard Philippe. Le maire Les Républicains du Havre, un quadragénaire très proche d'Alain Juppé, tiendrait la corde pour ce poste, comme vous l'annonçait Marc-Olivier Fogiel dès dimanche 7 mai lors de la soirée spéciale second tour sur RTL.

Pour ce qui est de son équipe gouvernementale, elle devrait respecter les conditions fixées par le président élu lui-même : "Je constituerai un gouvernement de quinze membres maximum avec des membres de la société civile, et des politiques de la gauche, de la droite, et du centre", avait indiqué Emmanuel Macron à la mi-mars sur TF1.

Ferrand, Bayrou, Bertrand, Le Maire...

Parmi les personnalités bien connue de la vie politique française, d'autres noms circulent pour prendre la tête du gouvernement et mener la bataille des législatives pour apporter une majorité solide au prochain président. Richard Ferrand, député socialiste du Finistère qui a rejoint le mouvement "En Marche !" dès les premières heures, pourrait remporter cette place de choix.



De même pour François Bayrou. L'ex-leader du centre lui a apporté son soutien pendant la campagne et lui a permis d'opérer un bond de cinq points dans les sondages. Certains aiment à le voir à la Justice dans le cas où il ne serait pas choisi pour Matignon. Dans tous les cas, il est bien placé pour occuper un rôle important auprès du nouveau chef de l'État.



Le nom de Xavier Bertrand circule aussi. "Il a vocation à m'accompagner", avait lâché Macron. Mais le président Les Républicains de la région Hauts-de-France semble davantage vouloir rester dans l'opposition que souhaite incarner son parti. À l'inverse, Bruno Le Maire, figure de la droite, ne cesse de faire part de son désir d'intégrer l'équipe Macron depuis l'annonce de la victoire.



Certains imaginent bien une femme à la tête du gouvernement. Le nom d'Anne-Marie Idrac, ancienne patronne de la SNCF et de la RATP mais aussi ex-ministre centriste, circule mais elle a, avant le second tour, réfuté toute ambition gouvernementale. Maintenant que les Français ont parlé, elle pourrait bien revoir son positionnement.



Tout comme Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du Raid qui a mené notamment l'assaut lors des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Son soutien apporté à Emmanuel Macron a crédibilisé le candidat sur les questions de sécurité et du terrorisme. Il pourrait ainsi être une figure importante de la prochaine équipe gouvernementale, même si, pour le moment, il rejette cette possibilité. "La politique et ses boules puantes, très peu pour moi. C'est une vie de fous. Mon engagement est citoyen, j'ai envie d'être sur le terrain, de servir les gens", a-t-il déclaré à L'Obs le 20 avril.



Une parité qualitative

Emmanuel Macron l'a assuré, son gouvernement, dont il entend qu'il incarne une "alternance complète et radicale", sera paritaire. Il a souligné l'importance à ses yeux que les femmes nommées le soient "à des ministères de premier plan".



De même, celui qui est devenu le plus jeune président jamais élu a martelé son exigence de ne choisir des ministres non pas pas "pour leur poids politique" mais bien pour leurs compétences. Exit les anciens ministres, "je prône le renouveau des visages, a-t-il répété à qui veut l'entendre tout au long de sa campagne. Il s'applique pour l'équipe gouvernementale de manière très claire".