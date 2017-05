Macron président : "Une valse économique à trois temps"

publié le 08/05/2017 à 08:14

En matière économique, les premières décisions d'Emmanuel Macron vont se jouer en trois temps. Façon valse. D'abord, dès la fin des élections législatives : le lancement de la réforme du marché du travail. Le but de la réforme est de permettre aux entreprises et aux branches professionnelles de négocier, chacune à leur niveau, les conditions de travail, avec l'accord des syndicats majoritaires ou bien par référendum. Ensuite, à l'automne (septembre-octobre) : le vote du budget 2018, où seront regroupées les mesures fiscales, qui n'interviendront qu'en janvier 2018. Citons la disparition progressive de la taxe d'habitation pour les foyers gagnants moins de 5.000 euros par mois, la baisse des charges sociales salariales pour augmenter le salaire net, la réforme de l'ISF, mais aussi la hausse de la CSG.



Le troisième temps (fin 2017-début 2018) : les réformes à long terme. Cela concerne la réforme des retraites (pour unifier les différents systèmes à horizon de cinq ans), le lancement du programme d'investissement et la réforme de l'assurance-chômage et de la formation.