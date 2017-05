publié le 08/05/2017 à 07:49

Les Français ont désigné par une large majorité Emmanuel Macron pour devenir le 8e président de la Ve République, avec 66,06% des voix selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur, ce résultat connaît d’importantes variations dans l’Hexagone. La Bretagne a par exemple très largement voté pour le candidat de "En Marche !", avec près de 75% des voix, tandis que les Parisiens nettement plébiscités l’ex-ministre de l’Économie (90%).



Le résultat du second tour de l’élection présidentielle est en revanche beaucoup plus serré en Corse avec seulement 52% des suffrages exprimés pour le candidat de "En Marche !" contre 48% pour Marine Le Pen. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marine Le Pen ne confirme pas la dynamique du premier tour, où elle était arrivée en tête dans cinq départements. La candidate du Front national n’est pas très loin de la majorité dans le Grand Est et les Hauts-de-France cependant. L’Aine et Pas-de-Calais ont majoritairement voté pour elle.

Emmanuel Macron bénéficie du report de voix de ses adversaires du 1er tour

À l’échelle nationale, "l'électeur type est un jeune cadre ou un retraité plutôt urbain, qui a, ou a eu, des diplômes", explique Vincent Derosier du service politique de RTL, "plus un foyer gagner bien sa vie, plus il a de chances de voter Macron". L’électorat de Marine Le Pen se concentre plus sur une population ayant "entre 25 et 49 ans, il est peu diplômé, possède des revenus modestes et vit loin des villes et des grandes agglomérations".

Les reports de voix ont été globalement bénéfiques au candidat de "En Marche !". Plus de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont glissé un bulletin pour le candidat de "En Marche !", tandis qu'un tiers se sont abstenus ou ont voté blanc. Moins de 25% des électeurs de François Fillon ont voté pour Marine Le Pen, notamment en raison de sa mauvaise prestation au débat d’entre-deux tours, tandis que seul un tiers des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan ont suivi leur candidat en votant pour le Front national. Selon un sondage réalisé avant la publication des résultats du second tour, “la moitié des sondés veulent imposer une majorité de cohabitation à Emmanuel Macron”, souligne cependant Emmanuel Rivière, le directeur général de Kantar Public.