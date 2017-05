publié le 05/05/2017 à 17:32

François Bayrou, futur Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Rien n'est moins sûr, mais le leader d'"En marche !" a assuré que le maire de Pau, qui s'est rallié à lui en février dernier aurait "un rôle important" auprès de lui, en cas de victoire dimanche 7 mai.



Invité sur RTL vendredi 5 mai, Emmanuel Macron a confié n'avoir "parlé à personne" de son choix, confirmant avoir un nom de premier ministre bien en tête. À l'inverse de Marine Le Pen, qui a annoncé qu'elle nommerait Nicolas Dupont-Aignan à Matignon si elle était élue, son adversaire préfère donc garder le suspens. Il a expliqué qu'il se consacrerait à la composition de son gouvernement la semaine suivant sa possible élection à la tête de l'État.

Quelques instants plus tôt au micro d'Europe 1, le candidat d'"En marche !" a cependant laissé filtrer quelques indices. Lorsqu'on lui pose la question : "François Bayrou aurait-il un profil de chef de gouvernement", il affirme que le président du MoDem "aura un rôle important, évidemment, dans le projet gouvernemental et politique".



Comment a-t-il pris sa décision concernant son futur chef de gouvernement ? Emmanuel Macron s'est basé sur plusieurs critères, qu'il a dévoilé dans différentes interviews. Dernièrement, il a expliqué au Parisien que la personne choisie devait avoir la "capacité à mener une majorité parlementaire nouvelle", mais devait également avoir "une expérience politique". "Je suis pour faire monter des gens de la société civile dans le gouvernement, mais le Premier ministre, de par ses fonctions et son rôle dans la Vème République, il doit avoir une bonne connaissance de la vie politique parlementaire et de l'État". Il devrait donc s'agir d'un ancien ministre et / ou parlementaire. Un profil qui correspond à François Bayrou. Il cumule les deux casquettes, puisqu'il a été par le passé député des Pyrénées-Atlantiques entre 2002 et 2012, après avoir passé plus de 4 ans à la tête du ministre de l'Éducation, sous le mandat de Jacques Chirac.