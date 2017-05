publié le 05/05/2017 à 18:58

Dans l'hypothèse où Emmanuel Macron était élu à la présidence de la République, qui pourrait être à la tête de son gouvernement ? Le candidat "En Marche !" a confié, à l'antenne de RTL, qu'il avait le nom de son futur premier ministre en tête mais qu'il préférait, pour l'instant, le garder pour lui. Le ou la principal(e) concerné(e) ne serait même pas au courant. Sans avoir donné son nom, Emmanuel Macron a distillé des indices à propos du profil que devrait avoir son premier ministre. Dans Le Parisien, ce vendredi 5 mai, le candidat d'"En Marche !" explique que "c'est quelqu'un qui a vocation à mener ce combat. Ce sera quelqu'un qui a déjà une expérience politique, c'est indéniable".



En mars dernier, il avait dévoilé son "souhait" de nommer une femme première ministre, lors de la Journée des droits des femmes. "Il n'y a eu qu'une expérience en France, quelqu'un de remarquable, Édith Cresson, dont la vie n'a pas été facilitée parce que le contexte politique était très dur. Après, je ne vais pas choisir un premier ministre parce que c'est une femme. Je choisirai le premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme".

L'art parlementaire

Autre indice : à l'antenne de RTL, l'ancien ministre de l'Économie mettait déjà en avant l'argument de l'expérience. Il faudra qu'il ait "la capacité de tenir une majorité parlementaire de projet. Ça veut dire qu'il faudra qu'il ou elle ait une forte expérience de l'art parlementaire et de la capacité à gouverner". Anticipant déjà les critiques, Emmanuel Macron indiquait dans Le Monde que son futur premier ministre ne sera "pas un collaborateur".

"Lors du précédent quinquennat, on a vu les erreurs de communication faites par Jean-Marc Ayrault, déplore un député socialiste converti. Si le président reste en retrait, il faut que le premier ministre soit un parfait communicant", ajoutait-il comme le souligne Le Huff Post. Depuis l'idée a germé dans l'esprit du candidat à l'élection présidentielle. "Je n'en ai parlé à personne. Je travaille à l'équipe gouvernementale et la semaine prochaine y sera consacrée, si les Français me font confiance", avance-t-il.