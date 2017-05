publié le 01/05/2017 à 13:15

Xavier Bertrand n'a pas été très tendre avec Nicolas Dupont-Aignan. Invité dimanche 30 avril sur BFM, le président les Républicains de la région Hauts-de-France a lancé une violente charge au président de Debout la France quant à son ralliement à Marine Le Pen. Ce dernier a en effet comparé cette alliance avec l'attitude du vice-président du Conseil pendant le régime de Vichy, Pierre Laval. Ancien socialiste, Pierre Laval était arrivé au gouvernement du maréchal Pétain en 1940 et fut fusillé en 1945 pour trahison.





"Lui qui se disait gaulliste (...) Elle est ou la France dans tout ça ?", se questionne le président les Républicains de la région Hauts-de-France avant d'affirmer : "Quand on voulait se proclamer comme le général de Gaulle et qu'on finit comme Pierre Laval, c'est ça le destin de Monsieur Dupont-Aignan ?" Xavier Bertrand a également dénoncé "les petits arrangements" derrière cette alliance prétendant que "Monsieur Dupont-Aignan dit à Madame Le Pen : j'ai pas fait 5% comme ça si vous pouvez éponger mes dettes et puis si je peux avoir des places pour la législative". Une charge démentie par Marion Maréchal Le Pen, également invitée sur BFM : "C'est une honte! !" a réagi la nièce de la candidate du Front national.