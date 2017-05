publié le 07/05/2017 à 21:16

Moins d'une heure après l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle, Les Républicains se déchirent. Tout a commencé avec la prise de parole de Bruno Le Maire. L'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre a annoncé sur TF1 : "Je peux travailler dans une majorité de gouvernement autour d'Emmanuel Macron. "Après, c'est mon parti qui fera le choix qu'il voudra bien faire mais entre une logique partisane et une logique d'intérêt général, entre une logique sectaire et une logique au service de la nation, mon choix est fait depuis très longtemps. L'heure est trop grave pour le sectarisme et le côté partisan, l'heure est à la France et à l'intérêt général", ajoute-t-il.





Le candidat est devenu le président qui succède à François Hollande, avec 65,5% des voix, selon les estimations de Kantar Sofres Onepoint. La veille, Bruno Le Maire précisait dans les colonnes du Journal du Dimanche qu'il préférait "prendre tous les risques, sauter dans le vide. Je souhaite faire des choix politiques dans les jours à venir et le test de ces choix, ce sera le vote de ma circonscription" en juin. Mais ses propos viennent piquer François Baroin. Le chef de file des Républicains pour les élections législatives estime que si Bruno Le Maire entre au gouvernement, il aura un candidat Les Républicains face à lui aux législatives.