et Elizabeth Martichoux

publié le 08/05/2017 à 08:33

Avant d'être élu, Emmanuel Macron avait déjà choisi sa ou son futur premier ministre, avait-il annoncé au micro de RTL vendredi 5 mai. Néanmoins, contrairement à son adversaire Marine Le Pen, le fondateur du mouvement "En Marche !" a jusque-là refusé de dévoiler son nom. "C'est quelqu'un qui respecte un certain nombre d'usages", a ainsi justifié Richard Ferrand au micro d'Élizabeth Martichoux ce lundi 8 mai. "Il sait prendre des risques mais en même temps il est respectueux des règles fondamentales."



"Je pense qu'aujourd'hui il va y avoir un téléphone qui va carillonner", déclare en revanche le député du Finistère, premier membre de l'Assemblée nationale à avoir rallié l'ancien ministre de l'Économie en 2014. Interrogé sur l'hypothèse de la nomination d'un premier ministre issu des rangs de la droite, le parlementaire reste énigmatique. "Ce qui est certain, c'est que la recomposition de notre vie politique est devenue une nécessité", voyant dans l'élimination du Parti socialiste (PS) et du parti Les Républicains (LR) au premier tour de la présidentielle comme la confirmation de ses dires.

Pour Richard Ferrand, la démarche d'Emmanuel Macron a été ratifiée par les citoyens à l'occasion de ce scrutin. "Ceux qui viennent d'horizons différents mais qui sont d'accord sur les grands chantiers, eh bien il faut qu'ils se retrouvent pour construire une majorité." Une phrase qui laisse présager un gouvernement dans la lignée du dépassement des clivages traditionnels, portée jusque-là par le candidat Macron. Pour Matignon, le nom du maire LR du Havre, Édouard Philippe, circule avec insistance. Une information ni confirmée, ni infirmée.