publié le 12/04/2017 à 12:01

Jean-Luc Mélenchon est-il en train de renverser l'ordre établi dans la campagne présidentielle ? Fort d'une bonne dynamique dans les sondages, qui le placent désormais en troisième homme derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le candidat de "La France Insoumise" est désormais également l'homme politique le plus populaire auprès des Français. Le tableau de bord mensuel établi par Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio le place à la première place avec 68% d'opinions favorables, juste devant Alain Juppé (60%) et Emmanuel Macron (55%).



Le candidat de La France insoumise passe ainsi de la 9e à la 1ere place et gagne 22 points en un mois, une situation inédite. Quatre autres candidats à la présidentielle font partie de la liste de 50 politiques soumise aux sondés : Benoît Hamon perd une place, mais gagne un point (8e et 48%). Nicolas Dupont-Aignan gagne 10 places passant de la 25e à la 15e et 9 points d'opinions favorables (de 32% à 41%). Marine Le Pen quant à elle, descend de la 23e à la 27e place et perd un point (de 33% à 32%). François Fillon recule de la 36e à la 37e place, mais passe de 25 à 27% de bonnes opinions. En revanche, avec 72% de mauvaises opinions, il décroche le record d'impopularité des personnalités du baromètre, devant Jean-François Copé et Marion Maréchal Le Pen (67%).

L'institut de sondage a mesuré la popularité du patron de la France insoumise dans des duels avec les trois autres candidats en tête des sondages à la présidentielle. Dans les trois duels, Jean-Luc Mélenchon est préféré à son adversaire. Contre Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon est préféré par 51% des sondés contre 46% pour le candidat d'En marche! Contre François Fillon, il l'emporte encore à 68% contre 29% pour l'ancien Premier ministre. Enfin contre Marine Le Pen, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon que les Français préfèrent à 68% contre 27% pour la candidate du Front national.



L'enquête a été réalisée par téléphone du 7 au 8 avril auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.