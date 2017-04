publié le 10/04/2017 à 22:00

Alors que la campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite, Jean-Luc Mélenchon connaît une dynamique qui doit faire envie à certains de ses concurrents. Selon un sondage TNS Sofres pour RTL, le leader de la France insoumise grimpe à la troisième place, coiffant au poteau François Fillon. Pour son proche Alexis Corbière, toutes "les conditions sont réunies pour qu'il soit au second tour".



"Mélenchon peut continuer à monter" en glanant encore quelques points à Benoît Hamon, analyse Olivier Mazerolle. Toutefois, son meeting marseillais tenu dimanche 9 avril, plus brutal et moins avenant que d'habitude, "peut conduire un certain nombre de gens qui étaient prêts à voter pour lui à considérer que finalement, il n'est pas uniquement l'abbé Pierre", ironise le journaliste.

Personne ne peut contester cette percée, abonde Claude Posternak, qui rappelle que l'ancien sénateur a "pris cinq points en un mois" au détriment d'un Benoît Hamon "siphonné". Mais attention aux pronostics, met en garde Jean-Luc Mano. Ce qui intéresse néanmoins le conseiller en communication dans la progression de Jean-Luc Mélenchon, "c'est l'incapacité des partis politiques à parler à des millions et des millions de Français". Et de conclure : les électeurs "ont trouvé ce candidat là, éloquent, avec du talent pour s'exprimer".



On refait le monde avec :

- Claude Posternak, fondateur du site limportant.fr

- Antoine Leiris, journaliste

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Olivier Mazerolle, journaliste