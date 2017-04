publié le 10/04/2017 à 09:55

Il serait désormais le troisième homme de cette élection présidentielle. Selon une enquête Kantar Sofres-Onepoint pour le Figaro, RTL et LCI, Jean-Luc Mélenchon fait un bond de six points en trois semaines, et dépasse François Fillon. Avec 18% contre 17 pour le candidat de la droite, celui de La France insoumise confirme sa bonne forme du moment. À quinze jours du 1er tour, va-t-il continuer sur sa lancée ou au contraire s'user ? En 2012, il avait atteint les 17% d'intentions de vote avant de finalement s'écrouler à 11%.



"Dans le cadre atypique de cette présidentielle, les 4 premiers candidats sont entre 19 et 24%. Beaucoup de choses peuvent se passer", estime le politologue Olivier Rouquan. "Si un événement ou deux pénalise un autre candidat et que Jean-Luc Mélenchon poursuit sa lancée, avec une communication très bien réglée et un discours assez clair, il n'est pas impossible qu'il accède au second tour", explique-t-il.

"C'est vrai qu'on n'ose plus rien prévoir", avoue Jérôme Jaffré, politologue et directeur du Cecop, le Centre d'étude et de connaissances sur l'opinion publique. Même s'il relève une performance "remarquable" de la part de jean-Luc Mélenchon dans cette campagne, il rappelle que les électeurs "appartiennent à des camps politiques". "D'abord on dit match à 4 mais en réalité il y a 2 matchs : celui pour la première place, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et celui pour la troisième, entre François Fillon et Jean-Luc Mélenchon", estime le politologue.

Mélenchon n'élargit pas le total des voix de gauche alors que c'est ce qui lui permettrait d'accéder au second tour Jérôme Jaffré, politologue





Jérôme Jaffré compare ensuite les récents chiffres avec ceux de la précédente enquête Kantar Sofres-Onepoint. "Il y a un mois, Benoît Hamon était à 16% et Mélenchon à 12, ce qui fait un total de 28%. Aujourd'hui, Mélenchon est à 18 et Hamon à 9%, pour un total de 27%. Il n'y a pas de progrès, c'est un mouvement interne au sein de la gauche. Mélenchon n'élargit pas le total des voix de gauche et c'est cet élargissement qui lui permettrait d'accéder au second tour", affirme le politologue.



Néanmoins, qu'est-ce qui peut expliquer une telle progression en quelques semaines ? "Il a su transformer son image et a rendu son personnage plus rond, plus pédagogue, moins agressif", explique Olivier Rouquan, qui précse que le candidat de La France insoumise a gagné en présidentialité. "Mais il a aussi réussi à faire oublier son programme", ajoute Jérôme Jaffré. "On ne parle plus du tout de son projet", poursuit-il. "14 tranches d'impôts sur le revenu, la remise en cause des traités européens, une toute autre politique sur les migrants, c'est pourtant des mesures dont le pays ne veut pas en réalité", explique-t-il. "C'est une réussite personnelle extraordinaire et en même temps, on voit bien aussi que l'orientation politique du pays n'est pas celle-là. Le vrai mystère, ce n'est pas le score remarquable de Mélenchon aujourd'hui, mais c'est le fait que la droite avec Fillon n'est qu'à 17% alors que la droite en France, en principe c'est beaucoup plus que cela".