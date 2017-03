publié le 10/03/2017 à 10:44

L'heure est-elle à la quête de sympathisants pro-Juppé pour Emmanuel Macron ? En meeting à Talence, dans l'agglomération bordelaise, jeudi 9 mars, le candidat du mouvement "En Marche !" a salué le travail d'Alain Juppé, "un grand responsable politique français" de ses mots. "Lorsqu'on a sa carrière, reconnaître le besoin qu'a aujourd'hui notre pays de renouvellement et en même temps d'extrême probité, ce n'était pas facile et il l'a fait", a poursuivi Emmanuel Macron, tout en continuant à tacler fermement la politique de François Fillon et à brocarder l'extrême-droite.



Les électeurs de droite orphelins d'Alain Juppé, eux, ont semblé s'y retrouver. "J'ai voté Juppé pour la primaire de la droite mais je vote aujourd'hui Macron", explique une femme venue assister au discours du candidat d'"En Marche !". "J'étais tenté par un vote Juppé, Fillon non. Fillon ce n'est pas possible", confie un autre curieux au micro de RTL. "Je suis ravie d'être au meeting ce soir d'Emmanuel Macron et je n'ai pas le sentiment de retourner ma veste", déclare pour sa part une future électrice du candidat Macron.

Reste à savoir si la récente déclaration d'Alain Juppé sur Twitter ne changera pas la donne. Ce vendredi 10 mars, l'ancien adversaire de François Fillon a officiellement annoncé qu'il envoyait son parrainage au candidat de la droite, après des semaines de tourmente au sein des Républicains pour cause de "PenelopeGate". "Même simple passager, je ne quitte pas le navire dans la tempête", a-t-il ajouté dans un timide soutien.