François Fillon aux journalistes : "Allez vous faire voir !"

publié le 11/04/2017 à 17:31

Les relations sont de plus en plus tendus entre François Fillon et le journalistes. Alors qu'il était en déplacement au Plessis-Robinson, près de Paris, le candidat Les Républicains a eu un petit accrochage avec nos confrères qui le suivaient. Alors que l'un d'entre eux lui demande une réaction sur les récentes révélations de Mediapart concernant son épouse, l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy s'est laissé allé à déclarer : "Allez vous faire voir !" (voir la vidéo ci-dessous).



Quelques heures plus tôt, alors qu'il était l'invité matinale de France 2, François Fillon avait annoncé qu'il refuserait désormais de commenter les affaires le concernant. "Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie avec ces révélations successives, soigneusement distillées par des services de l'État qui maintenant remontent à 36 ans -à 36 ans-, à dix jours de l'élection", a-t-il déclaré.

Dimanche, en marge de son grand meeting Porte de Versailles, des journalistes de Canal + (Le Petit Journal) et TMC (Quotidien) ont été pris à parti par le service d'ordre du candidat. Les images de la scène ont même été diffusé par Cyril Eldin, tandis que Yann Barthès avait annoncé sa volonté de porter plainte. Côté Les Républicains, des excuses ont été formulées.