Le Front national se réunit en séminaire pour définir un nouveau cap

publié le 21/07/2017 à 12:04

L'heure du bilan a sonné pour le Front national (FN). Vendredi et samedi 21 et 22 juillet, le parti à la flamme tiendra un séminaire à huis clos dans le but de procéder à sa "refondation" et au "bilan des élections", a affirmé Marine Le Pen, jeudi 20 juillet sur France 2. "Nous devons organiser le mouvement pour pouvoir accueillir au-delà du FN ceux qui veulent mener le combat pour la France", a également déclaré la présidente du parti d'extrême droite.



Une démarche encouragée par Florian Philippot, dont les relations avec Marine Le Pen sembleraient s'être dégradées ces dernières semaines, jusqu'à aboutir à l'affrontement de deux lignes au sein du parti. "Il faut que l'on continue de travailler avec Nicolas Dupont-Aignan", a assuré Florian Philippot dans les colonnes du Parisien, jeudi 20 juillet. "Je suis aussi pour aller voir des gens dont on a du mal à savoir aujourd'hui où ils se situent", a ajouté le député européen, en expliquant penser "par exemple à Laurent Wauquiez", numéro deux des Républicains. Un propos qu'il a réitéré le lendemain sur BFMTV.



Si Florian Philippot est en accord avec Marine Le Pen sur cette démarche d'ouverture du parti, ils ne seraient plus sur la même longueur d'ondes au niveau de certaines idées, longtemps prônées par le Front national. Dans une lettre publiée par Le Figaro, il rappelle l'opinion sur la zone euro qu'il martèle depuis la présidentielle et les atermoiements de Marine Le Pen sur la question. Renoncer à en sortir serait, selon lui, une concession "dangereuse", selon Florian Philippot. En diffusant cette note interne au parti, Florian Philippot prend de court les autres cadres du parti en vue du séminaire.

Création de son mouvement, rencontre d'autres personnalités...

L'ex-chevènementiste ne se contente pas de camper sur ses positions et de diffuser ses idées. Après le lancement du mouvement Les Patriotes pour "dépasser les clivages", dans la foulée de l'élection présidentielle, Florian Philippot profite de cette période pour élargir également son cercle. Il a déclaré avoir rencontré Jean-Louis Borloo pour évoquer des sujets comme l'Afrique et l'immigration. Une information que le centriste n'a toutefois pas confirmée.



Ce séminaire va-t-il être le théâtre d'une nouvelle version du schisme de 1998 ? Cette année-là, avec des divisions en toile de fond, Bruno Mégret avait choisi de quitter le parti de Jean-Marie Le Pen pour fonder le Mouvement national républicain (MNR). Une formation qui existe encore mais qui peine à sortir du giron du parti fondé par le "Menhir", malgré une différence de ligne. Si Florian Philippot n'en est pas là, Les Patriotes existent en tout cas bel et bien.