publié le 06/09/2017 à 09:24

Elle compte bien reprendre le leadership de l'opposition. Depuis quelques mois, Marine Le Pen se fait particulièrement discrète. À l'Assemblée nationale, sa voix porte moins que celle de Jean-Luc Mélenchon, dont la présidence du groupe parlementaire de la France insoumise lui octroie un temps de parole bien plus conséquent et idoine pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron. Cette situation semble passablement agacer l'ex-candidate à la présidentielle, qui s'apprête à effectuer sa rentrée politique.



"Mélenchon par-ci, Mélenchon par-là, je n’en peux plus ! À croire que c’est lui qui est arrivé au second tour !", aurait ainsi déclaré la présidente du Front national dans des propos rapportés par Paris Match. "L'imposteur" serait même l'un des qualificatifs qu'elle n'hésiterait pas à employer en privé pour évoquer son adversaire de toujours.

Cette sortie de Marine Le Pen a de quoi détonner à l'approche de sa rentrée politico-médiatique. Après quelques jours de vacances à Millas (Pyrénées-Orientales), elle a prévu dans un premier temps de prendre la parole dans une interview au 20 heures de TF1, jeudi 7 septembre. Puis samedi 9, elle tiendra un meeting à Brachay (Haute-Marne).