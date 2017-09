publié le 06/09/2017 à 17:17

Emmanuel Macron se réjouissait de voir la tête de la contestation sur la réforme du Code du travail prise par Jean-Luc Mélenchon. Le Canard Enchaîné dévoilait la stratégie du président de la République, estimant que "c'est une chance pour nous que Mélenchon prenne la tête de l'opposition à la réforme du travail. Il se pose en rival des syndicats qui vont se sentir dépossédés".



Le chef de l'État était arrivé à ce constat car deux manifestations sont prévues, les 12 et 23 septembre, contre les ordonnances dévoilées par Muriel Pénicaud et Édouard Philippe. Et déjà un semblant de division avait commencé à pointer entre la CGT, la France insoumise, la CFDT, FO et le Parti socialiste. La CGT sera la première à battre le pavé, mais sans la présence des autres syndicats et du Parti socialiste. Cependant, Benoît Hamon, qui a lancé le Mouvement du 1er juillet, sera présent. Quant à la France insoumise, elle se mobilisera dix jours plus tard.

Un "geste de rapprochement"

Mais un événement pourrait venir perturber les plans d'Emmanuel Macron. Selon Le Monde, "Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez opèrent un geste de rapprochement" et ont prévu de se rencontrer avant les mobilisations de la mi-septembre. La direction de la France insoumise précise vouloir "lui dire comment on voit les choses, que notre marche n’est pas en contradiction avec la journée syndicale. Les deux initiatives se complètent. On n’a jamais imaginé le 23 comme se substituant à la journée de mobilisation syndicale. D’ailleurs, on sera tous présents le 12 et on appelle à y participer", cite le journal.

Information confirmée à l'antenne de RTL ce mercredi 6 septembre par Alexis Corbière. Le député de Seine-Saint-Denis a confirmé sa présence. "C'est un honneur pour nous de le recevoir. Il y a eu un échange et lui aussi a demandé ça. Je ne pense pas qu'il (Philippe Martinez, ndlr) soit inquiet sur ce que fait la France insoumise. Cela laisse onze jours entre les deux manifestations. Ne faites pas un thème qui est de mettre les deux en contradiction", ajoute-t-il.



Ce rendez-vous représente un enjeu de taille. L'objectif est de "retisser les liens entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez dont les relations sont plutôt fraîches depuis quelques mois. 'Ils ne se parlent plus', confirme un haut dirigeant syndical (...) L’annonce de la manifestation du 23, qui peut apparaître comme concurrente de celle du 12 n’a rien arrangé. Le leader de la CGT s’est d’ailleurs clairement démarqué de la 'marche contre le coup d’État social' lors de sa conférence de presse de rentrée. Comme le rappelle Fabrice Angeï, un dirigeant de la CGT, 'on a décidé de longue date une participation à la marche de la paix le 23 septembre'. 'Après le 12, il y aura une nouvelle date dans la semaine qui suit, voire une poursuite de la grève le 13 dans les secteurs les plus mobilisés', ajoute-t-il", indique Le Monde.