19/01/2017

Les visions de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg semblent décidément irréconciliables sur la question du revenu universel. Au cours de son intervention, le député des Yvelines a défendu sa proposition phare, en annonçant un budget de la première étape de sa mesure - porter le RSA à 600 euros et le verser aux 18-25 ans - de 45 milliards d'euros, "l'équivalent du pacte de responsabilité et du CICE (deux réformes destinées aux entreprises et adoptées sous le quinquennat de François Hollande, ndlr)."



Arnaud Montebourg, profondément hostile au revenu universel, préfère insister sur un autre chiffre : "C'est 300 milliards, c'est l'équivalent du budget de l'État actuellement, donc on va faire un deuxième budget de l'État. On sait comment dans notre famille politique, on raisonne : on dit, on va prendre d'abord aux riches, et puis finalement comme on s'aperçoit que ça suffit pas, finalement c'est un coup de bambou fiscal pour les classes moyennes et les classes populaires."



Ce qui a fait dire à Benoît Hamon : "T'as pas le droit, c'est pas sérieux !" Une réflexion qui pose la question d'un ralliement éventuel d'un des candidats à l'autre, au cas où seul un des deux représentant de la gauche du Parti socialiste serait qualifié pour le second tour de la primaire.