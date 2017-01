Les premières tendances seront connues après 20 heures, après le dépouillement des 2.000 premiers bureaux de vote.

Crédit : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Un bulletin de vote lors de la primaire de la gauche, le 22 janvier 2017

par Ludovic Galtier publié le 22/01/2017 à 17:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quelle sera l'affiche du duel final entre les sept candidats à la primaire de la Belle Alliance populaire ? Le suspense reste entier. Aucun candidat n'a véritablement bénéficié d'un engouement singulier pendant la campagne. Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls connaîtront le sort qui leur sera réservé par les électeurs, ce dimanche 22 janvier après une campagne intense d'une durée de trois semaines, marquée par trois débats radiotélévisés.



Jusqu'à 19h ce dimanche, 7.530 bureaux de vote, réquisitionnés par la Haute autorité de cette deuxième édition de la primaire citoyenne (après 2011), sont ouverts aux électeurs en phase avec "les valeurs de gauche et des écologistes". À 12h, 400.000 électeurs s'étaient déplacés sur 63% des bureaux, selon les chiffres communiqués par Christophe Borgel, président du comité national d'organisation de la primaire. Une participation bien en deçà des prévisions de la rue de Solférino.

Cette faible participation aura-t-elle une incidence sur le résultat ? Qui va t-elle avantager ? Les premières tendances seront connues "entre 20h et 20h30", au moment où les résultats des 2.000 premiers bureaux de vote seront officiellement connus et transmis via un logiciel et un SMS à la Haute autorité. Il s'agit quasiment de la même procédure que celle choisie par Les Républicains deux mois plus tôt.



Thomas Clay, président de la Haute autorité, a toutefois émis une condition pour respecter cet horaire dans les colonnes de Marianne. "Que les écarts soient significatifs". Si les premiers résultats sont serrés, leur publication pourrait donc être reportée à "22h30-23h".