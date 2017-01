LE GRAND JURY - Le leader de la France insoumise a refusé de défendre le revenu universel de Benoît Hamon.

par Olivier Mazerolle , Ludovic Galtier publié le 15/01/2017 à 16:33

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quel programme économique pour Jean-Luc Mélenchon ? Le leader de la France insoumise a l'intention de faire payer plus cher les heures supplémentaires et de rétablir les 35 heures, "en augmentant le coût de la 36e heure". "C'était 25% et le PS a diminué les heures supplémentaires à 10% et les a refiscalisées, la totale. Il faut vite que l'heure supplémentaire coûte plus cher, sinon vous n'achetez pas de machine, c'est cela qui soulage la peine humaine", explique-t-il, en n'excluant pas de tendre vers les 32 heures, payées 35. "La réduction du temps de travail, c'est toujours à salaire constant."



Il reconnaît toutefois qu'il est difficile de défendre plusieurs lièvres à la fois : la retraite à 60 ans avec 40 annuités, qu'il promet de mettre en oeuvre, la journée de travail de 8 heures et la semaine de 32 heures. Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore tranché. "Entre les différentes formes de réduction du temps de travail, oui, il y a une discussion".

Contre le revenu universel version Benoît Hamon

Défendu ardemment par Benoît Hamon, le revenu universel ne figure pas dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. En effet, il ne croit pas au raisonnement du candidat à la primaire de la Belle Alliance populaire. "Les besoins sont en expansion. En plus, comme nous devons changer tout l'appareil productif, il va falloir le renouveler. Les machines ne sont pas les bonnes, les process de production ne sont pas les bons. Du travail, il y en a en masse."



Le leader de la France insoumise s'étonne que Benoît Hamon découvre la situation. "Il faut de moins en moins de travail pour produire une quantité toujours plus grande. Mais ce n'est pas nouveau : la quantité de travail depuis 1870 a été divisée par deux pour produire une masse de richesses trente fois supérieure (...) Pour que le revenu universel fonctionne, il faut qu'il soit universel, et pour cela il faut socialiser toute la plus-value. Moi, je ne sais pas nationaliser la totalité de la production, je ne sais pas le faire." Pour Jean-Luc Mélenchon, le revenu universel version Hamon s'apparente "à une augmentation du RSA et à le donner jusqu'à 25 ans."

Pour l'impôt universel

En plus de vouloir rendre progressive la CSG, Jean-Luc Mélenchon a proposé le 8 janvier à Tourcoing un impôt universel pour les Français qui vivent à l'étranger. "Ça consiste à dire, je vais dans un pays, je paye mes impôts. C'est normal, nous demandons aussi aux étrangers de payer leurs impôts chez nous. J'ai un revenu X, j'envoie ma déclaration au fisc français et vous payez. Tous ceux qui font de l'évasion fiscale, on les retrouve."

Contre le remboursement de la dette française

"La dette française ne sera jamais remboursée, la dette grecque ne le sera jamais... Personne dans l'histoire n'a jamais éclusé des masses de dettes pareilles avec des méthodes pacifiques", assure aussi Jean-Luc Mélenchon, qui prône la politique de l'inflation. "J'aime l'inflation, c'est pacifique", prétextant qu'il n'y a "pas d'autres solutions". Dans son idée, la Banque centrale européenne rachèterait "toutes les dettes nationales, ça s'appelle une dette perpétuelle et personne ne paye."