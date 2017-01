Bruno Retailleau est l'invité du "Grand Jury"

LE GRAND JURY - Le coordinateur de la campagne de François Fillon répondra aux questions d'Olivier Mazerolle dès 12h30.

Crédit : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau

par Félix Roudaut publié le 22/01/2017 à 08:46

Bruno Retailleau, invité ce dimanche 22 janvier du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, est le bras droit d'un candidat qui suscite l'ire de son propre camp. François Fillon a en effet essuyé, mercredi 18 janvier, le courroux des parlementaires Les Républicains, très inquiets de la percée d'Emmanuel Macron. Le programme du député de Paris est en effet jugé bien trop "radical". Christian Estrosi et Laurent Wauquiez réclament notamment un projet plus social. Comment le patron des sénateurs LR réagit-il à ses critiques ?



Plus inquiétant, le candidat de la droite se trouve en légère baisse dans les sondages. Un dernier sondage paru jeudi 19 janvier place François Fillon derrière Marine Le Pen, mais devant Emmanuel Macron, au premier tour de la présidentielle de 2017. Placé en tête des intentions de vote lors de la précédente série de sondages en décembre, l'ancien Premier ministre est désormais crédité de 23 à 25% des voix, en recul de 3 à 4 points. Comment le coordinateur de la campagne de François Fillon compte-t-il procéder pour redynamiser la campagne, à quatre mois de l'élection-reine ?



Dans les colonnes du Figaro, Bruno Retailleau se voulait rassurant. Selon lui, il est inutile de s'inquiéter alors que le candidat du Parti socialiste n'est pas encore connu. Le premier tour de la primaire de la Belle Alliance se tient justement ce dimanche 22 janvier. Quel regard porte-t-il sur son organisation, alors que sa famille politique a brillamment réussi l'exercice ?



