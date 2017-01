PORTRAIT - Candidate du Parti radical de gauche (PRG), Sylvia Pinel a été ministre de Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls avant de se lancer dans la course à l'élection présidentielle.

Crédit : Essia Lakhoua / RTL Sylvia Pinel, invitée de RTL Soir, mardi 3 janvier 2017

par Cécile De Sèze publié le 12/01/2017 à 17:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La politique, elle est tombée dedans étant petite. Sylvia Pinel est la seule femme à se présenter à la primaire de la gauche, dite de la Belle Alliance Populaire, dont le premier débat est organisé ce jeudi 12 janvier. Issue d'une famille très politisée à gauche, elle est la fille de l'ancienne adjointe au maire radical de Fabas, dans le Tarn-et-Garonne, et d'un ex-conseiller municipal à Gargas, en actuelle Occitanie.



Des parents qui lui ont fait fréquenter très jeune celui qui deviendra son mentor et qui est actuellement ministre au gouvernement, Jean-Michel Baylet. "Jusqu'à mes 7 ans, j'ai pu croiser assez régulièrement Jean-Michel Baylet", se souvient-elle dans les colonnes de La Tribune. Elle entre d'ailleurs dans la vie politique, après des études de droits, à ses côtés, au Conseil général de Tarn-et-Garonne.



Après une carrière politique au niveau local, elle se hisse dans le gouvernement Ayrault au ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, puis elle reste dans le gouvernement suivant formé par Manuel Valls de 2014 à 2016 pour s'occuper du Logement et de l'Égalité des territoires. Elle quitte ensuite ses fonctions lorsqu'elle est élue aux dernières élections régionales première vice-présidente du Conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. À 39 ans, la députée du Tarn-et-Garonne préside également le Parti radical de gauche (PRG) depuis 2016.

Pour la Loi Travail mais contre le CICE

Après avoir renoncé à se présenter hors de la primaire, Sylvia Pinel affrontera donc ses anciens collègues Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, mais aussi François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias. Son projet pour 2017 baptisé L'Audace pour la France, est dans la lignée des idées de son parti, fidèle soutien du PS. C'est pourquoi son programme balance entre la défense de certaines réformes issues du mandat de François Hollande, comme la Loi Travail, et la suppression d'autres initiatives du président sortant, comme l'abandon du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).



Sylvia Pinel est par exemple opposée à l'idée d'un revenu universel mais en faveur du droit de mourir "dans la dignité", du droit de vote pour les étrangers aux élections locales et nationales "sous condition de résidence", et le droit à recourir à la PMA (procréation médicalement assistée) pour "toutes les femmes sans condition". Pour l'anecdote, elle avait milité dans ses premières années en tant que députée pour la légalisation officielle du droit au port de pantalon pour les femmes en... 2007.