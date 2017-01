Le candidat écologiste à la primaire de la gauche a été taclé sur sa proposition sur les congés parentaux.

Crédit : Capture d'écran François de Rugy lors du troisième débat de la gauche

par Geoffroy Lang publié le 20/01/2017 à 15:12

Son statut d’outsider lui avait valu d’être épargné jusque là. Mais jeudi 19 janvier, à l’occasion du dernier débat télévisé avant la primaire de la Belle Alliance Populaire, ce n’est pas un des six rivaux de François de Rugy qui a fait parler la poudre, mais son ex-compagne Emma­nuelle Bouchaud.



Alors qu’il était interrogé sur la politique familiale, l’ancien membre de EELV a eu le malheur de se prononcer en faveur d’un congé pater­nel avant la nais­sance pour permettre aux pères de se préparer à la paren­ta­lité.



Lorsque François de Rugy a soutenu qu’il n’y avait pas de raison pour qu’il n’y ait "que la maman qui s’oc­cupe des enfants", son ancienne compagne - par ailleurs conseillère régionale Front démocrate -, avec qui il a eu deux enfants, a immédiatement saisi la balle au bond et répliqué sur Twitter : “100% OK. On commence quand ?”.