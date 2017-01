Les organisateurs de la primaire de la Belle alliance populaire viennent de dévoiler le moteur de recherches permettant de trouver les bureaux de vote pour les scrutins des 22 et 29 janvier.

Crédit : AFP / Jean-Sébastien Évrard Dans un bureau de vote des Pays de la Loire, le 6 décembre 2015

par Clémence Bauduin publié le 09/01/2017 à 18:54

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pourra-t-on se rendre à pieds au bureau de vote, les 22 et 29 janvier, pour choisir le candidat de la primaire de la gauche à l'élection présidentielle ? La réponse a été donnée ce lundi 9 janvier à 18 heures. À moins de quinze jours du premier tour, la gauche dévoile son moteur de recherches de bureaux de vote. 7.530 bureaux seront ouverts en France et dans les Outre-mer, comme l'a annoncé Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation des primaires citoyennes (CNOP). Cela représente 25% de bureaux de vote en moins par rapport aux 10.228 locaux mis à disposition des électeurs pour la primaire de droite organisée en novembre.



Pour participer au scrutin de ces primaires citoyennes organisées par la Belle alliance populaire, il faut être de nationalité française et s'être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. En métropole, les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures, et des ajustements auront lieu en Outre-mer. Chaque électeur devra présenter sa pièce d'identité et se munir d'un euro pour chaque tour. Comme pour la primaire de la droite et du centre, il faudra signer une charte, et s'engager à respecter "les valeurs de la gauche et des écologistes".