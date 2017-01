Selon les organisateurs de la primaire de la Belle alliance populaire, 1.655.919 personnes sont allées aux urnes, dimanche 22 janvier.

Les chiffres définitifs sont enfin tombés. Trois jours après le premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, la Haute autorité en charge du contrôle scrutin a communiqué sur la participation évoquant 1.655.919 votants. Un chiffre en dessous des premières estimations données dimanche 22 janvier qui évoquaient près de deux millions de personnes. Cette participation est inférieure à celle du premier tour de la primaire socialiste de 2011 (2.661.231 votants) et à celle du premier tour de la primaire de la droite de novembre 2016 (4.298.097 votants).



Depuis dimanche soir, la question est régulièrement revenue sur le devant de la scène alors que le site de la primaire affichait certaines anomalies quant à la participation ou encore aux résultats. Des faits, notamment dus à un erreur humaine selon Christophe Borgel, qui ont considérablement noirci le tableau de ce premier tour.



Au final, Benoît Hamon a obtenu 36,03% des voix (596.647) et Manuel Valls 31,48% (521.238), ce qui leur permet d'accéder au second tour de la primaire dimanche. Arnaud Montebourg obtient 17,52% des voix (290.070), devant Vincent Peillon à 6,81% (112.718), François de Rugy à 3,83% (63.430), Sylvia Pinel à 2% (33.067) et Jean-Luc Bennahmias à 1,02% (16.869). Les bulletins blancs représentent 0,7% des voix (11.766) et les bulletins nuls 0,61% (10.114), selon la Haute Autorité.



Ces scores portent sur 7.208 bureaux de vote, contre 7.530 initialement annoncés. Beaucoup de bureaux de vote ont "fusionné" car situés au même endroit (école, mairie...), selon les organisateurs.