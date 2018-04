publié le 24/04/2018 à 11:30

Il y a un an, le 23 avril 2017, Emmanuel Macron arrivait en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle. C'est alors que commençait l'intense bataille de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen, la candidate du Front national.



Quelques mois auparavant, les Français le découvraient lors de son arrivée au gouvernement de François Hollande, au ministère de l'Économie. Depuis élu, le président jupitérien réforme le pays à tours de bras. Il multiplie les interviews télévisés pour distiller le même message : "Je fais ce que j'ai dit".

Néanmoins, face à la grogne sociale avec les ordonnances travail, la réforme de la SNCF, les blocages dans les universités, le président de la République a peu à peu déverrouillé sa communication pour faire place à davantage de pédagogie. Un an après son élection à la tête de la France, Emmanuel Macron a-t-il tenu ses promesses de campagne ?

Retraites et assurance maladie

C'est en parti vrai. Son programme fiscal a été appliqué tout-de-suite avec la baisse des cotisations, la hausse de la CSG, diminution de l'impôt sur la fortune. Les réformes du Code du travail et de l'apprentissage et de la formation professionnelle ont été engagées. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages est sur les rails. Emmanuel Macron est quant à lui très fier du dédoublement dans les classes de CP. Le chef de l'État en parle à chacun de ses déplacements.



Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux se félicite du rythme des lois : "Il y a tellement d'impatience dans le pays qu'on aimerait presque pouvoir aller encore plus vite". Des ordonnances pour aller encore plus vite justement. Le président n'exclut rien car il reste beaucoup à faire : les réformes des retraites ou de l'assurance maladie s'annoncent longues et compliquées.



Et qu'en est-il du service national universel ? Il s'agissait d'une promesse du candidat En Marche. Désormais, elle tourne au casse-tête. Les députés de la majorité craignent un embouteillage législatif alors que les sondages montrent que les Français attendent des résultats en matière d'emploi, de fiscalité et surtout de pouvoir d'achat.