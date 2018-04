Les retraités appelés à manifester le 14 juin contre la hausse de la CSG

publié le 21/04/2018 à 12:59

Les retraités seront bientôt à nouveau dans la rue. Neuf syndicats et associations de retraités ont appelé à "une nouvelle journée nationale de manifestations" le 14 juin contre la hausse de la CSG entrée en vigueur en janvier.



Les neuf organisations (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) "ont décidé d'accentuer la pression sur le gouvernement et sur les parlementaires", indiquent-elles dans un communiqué. Une troisième journée de mobilisation est ainsi programmée le 14 juin, après celles du 28 septembre et du 15 mars.

Ces mêmes organisations ont par ailleurs lancé une pétition réclamant "une loi de finances rectificative qui annule la hausse de la CSG pour tous, mette fin au gel des pensions (et) décide de leur revalorisation". Environ 60% des retraités, soit 7,5 millions de personnes, sont concernés par l'augmentation de 1,7 point de la CSG depuis le 1er janvier.

Édouard Philippe a reconnu qu'il fallait "corriger le dispositif"

Annoncée par Emmanuel Macron durant sa campagne, cette mesure doit compenser la baisse de cotisations sociales des actifs. Après les manifestations du 15 mars, le Premier ministre Édouard Philippe a toutefois reconnu qu'il fallait "corriger le dispositif" pour les "100.000 foyers de couples retraités" dont les revenus sont "juste au-dessus" du seuil retenu.



Pour les neuf organisations de retraités, "ce premier recul reste bien trop limité", d'autant plus que ce "tout petit geste" est annoncé pour la prochaine loi de finances et ne s'appliquera donc qu'en 2019.