C'est fait ! La réforme de la SNCF est adoptée à l'Assemblée nationale ce mardi 17 avril. Un vote en première lecture avec une très large majorité. La réforme de la SNCF a été adoptée à 454 voix contre 80.



Les syndicats de la SNCF, qui dénonçaient un passage en force, n'ont donc pas réussi à ralentir le travail législatif. L'exécutif avait promis d'aller jusqu'au bout, malgré les mouvements sociaux. La ministre des Transports, Élisabeth Borne, a salué à l'issue du vote "un moment important, une étape décisive dans la conduite de cette réforme".

Et pendant ce temps, toujours peu de trains. Ce soir à partir de 19 heures et jusqu'à vendredi 8 heures, quatrième séance de grève dans ce conflit. La SNCF annonce un TGV sur trois, deux TER et Transiliens sur cinq et un train Intercités sur quatre. À l'international, il y aura quatre Eurostar sur cinq, un train Lyria sur trois, tandis que le Thalys sera "quasi normal".

