publié le 31/08/2017 à 08:20

"Apprendre à lire, écrire, compter, respecter autrui" en école élémentaire. Invité de RTL jeudi 31 août, Jean-Michel Blanquer, le ministre le plus en vue en cette rentrée, a martelé son leitmotiv. Avant de revenir sur la mesure la plus emblématique de sa réforme : le dédoublement des classes de CP en réseaux d'éducation prioritaire renforcé (REP+), qui entrera en vigueur dès septembre 2017.



"C'est une nouvelle incroyablement bonne pour la France, juge-t-il. Pour la première fois, on va à la racine du problème de la non maîtrise des fondamentaux par les élèves les plus fragiles." Le ministre prévoit d'étendre ce dispositif aux classes de CP et CE1 situées en réseau d'éducation prioritaire (REP) au cours de ces deux prochaines années.

Le suivi des élèves se poursuivra au cours de l'année scolaire en cas de difficultés scolaires persistantes. Jean-Michel Blanquer promet "une attention spécifique". "Ce que je veux, ce sont des dispositifs particuliers d'aide personnalisée" dès la fin du premier trimestre "pour ne pas rater ces premiers moments." 4.000 postes supplémentaires ont été créés en école élémentaire. Parmi eux, 2.200 sont destinés au suivi de ce dispositif.