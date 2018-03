Cigarettes : "Quand on cogne sur les prix, il y a une prise de conscience"

publié le 01/03/2018 à 14:22

Fumer coûte plus cher à partir de ce jeudi 1er mars. Près de 8 euros le paquet en moyenne : le prix augmente d’environ un euro. Il s’agit de la deuxième hausse mise en œuvre par le gouvernement actuel. L’objectif est d’atteindre un prix du paquet de cigarettes à 10 euros d’ici novembre 2020.



La prise de conscience chez les fumeurs, espérée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, peut-elle réellement avoir lieu avec cette hausse de prix ? "Quand on cogne sur les prix, oui, il y a une prise de conscience immédiate", estime le professeur Gérard Dubois, président d’honneur de l’Alliance contre le tabac. "Je crois que chacun a conscience du prix de ce qu’il achète, et quand il y a des variations il y est sensible (…) En gros, on sait depuis très longtemps que quand les prix augmentent de 10 % les ventes baissent de 4 % et même de 8 % chez ceux dont le pouvoir d’achat est le plus faible et chez les jeunes, dont le pouvoir d’achat n’est pas très élevé."

"Il faut que l’augmentation soit d’un ordre de grandeur de moins de 10 %. Là, on y est", poursuit Gérard Dubois. "On a eu l’exemple à l’époque de Jacques Chirac en 2002, 2003, 2004 d’augmentations extrêmement importantes : les français ont vu autour d’eux des fumeurs arrêter de fumer". Pour lui, la baisse des ventes est liée à plusieurs phénomènes : "Ceux qui ne commencent pas à fumer, ceux qui arrêtent de fumer, et ceux qui diminuent leur consommation."