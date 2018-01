publié le 04/01/2018 à 17:06

La ministre du Travail veut-elle éviter une nouvelle polémique ? Muriel Pénicaud est l'une des grandes gagnantes de la réforme de l'ISF. En effet, d'après le quotidien Libération, elle réaliserait 62.000 euros d'économies par an grâce à la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière (IFI).



La ministre du Travail, selon sa déclaration disponible sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, posséderait un patrimoine estimé à quelque 7,7 millions d'euros.

Composé essentiellement de contrats d’assurance-vie et de liquidités, Muriel Pénicaud sera largement épargnée par l'IFI, réalisant ainsi d'importantes économies. Et pour couper court à toute polémique, la ministre a déclaré ce jeudi 4 janvier sur France Inter qu'elle allait reverser cet argent "dans un fond qui soutient l'économie sociale et solidaire".

Muriel Pénicaud parle de "l'usage privé" de son argent

"J’ai payé 49.000 euros d’ISF l’année dernière (…), cette même somme, je vais l’investir dans des entreprises à travers un fond qui soutient l’économie sociale et solidaire, qui permet à des entreprises, à des associations, de créer des emplois", a-t-elle déclaré.



La ministre du Travail répondait à la question d'un auditeur retraité qui mettait en regard les "620 euros" qu'il allait perdre cette année du fait de la hausse de la CSG et les "62.000 euros" d'ISF que ne va plus payer Muriel Pénicaud, selon Libération.



Et la ministre de préciser : "C'est la logique de cette réforme. Par ailleurs, comme vous le savez, j'ai bien gagné ma vie, j'utilise aussi cet argent pour d'autres choses, je fais du mécénat avec des jeunes artistes engagés sur le plan social". Son "usage privé", a tenu à préciser Muriel Pénicaud.