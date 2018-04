80km/h : pourquoi la mesure fait polémique ?

publié le 14/04/2018 à 08:30

Les 14 et 15 avril, grande mobilisation en France contre le 80km/h. Emmanuel Macron a confirmé jeudi que la limitation à 80 sur les routes secondaires entrera bien en vigueur le 1er juillet prochain. La mesure concerne le réseau secondaire parce qu'il est dangereux.



On parle des routes à double sens sans séparateur central, c'est-à-dire sans terre-plein ou barrière, soit environ 400.000 kilomètres concernés au 1er juillet, sur un réseau qui en comporte un million, endroit où les accidents sont nombreux. Près de 9 tués sur 10 hors agglomération et au global c'est 55% des victimes sur l'ensemble du réseau.

Cette mesure va-t-elle permettre de sauver des vies ? C'est LA question qui fait débat. Pour le gouvernement qui prend en compte l'avis des associations de victimes. Estimant qu'une baisse de 10 km/h permettrait de sauver environ 400 vies par an, en sachant que la vitesse excessive ou inadaptée est impliquée dans un tiers des accidents mortels.

Pourtant, il y a polémique parce que les quatre tests menés en France entre 2015 et 2017 n'ont rien démontré de probant. Le gouvernement a été flou sur la publication des résultats. Autre argument mis en avant par les opposants : le nombre de radars depuis 4 ans n'a pas cessé d'augmenter et pourtant les chiffres de mortalité n'ont pas chuté.



Enfin, la cohabitation avec les poids lourds s'annonce compliquée. Ils sont déjà limités a 80 Certains risquent donc de s'agacer de devoir rouler de longues minutes derrière un camion sans pouvoir le doubler.