publié le 24/04/2018 à 07:18

Un dîner de haute importance. Les Macron, en visite officielle aux États-Unis, ont dîné avec le couple Trump à Mount Vernon lundi 23 avril, la demeure de George Washington, mais déjà se profile le dîner d'État qui aura lieu mardi soir, à la Maison Blanche.



C’est un moment important dans la vie de deux pays. On devrait savoir d’ailleurs au moment du toast quel est l’état des relations entre les deux présidents après une journée de négociations. Emmanuel Macron est surtout le premier chef d’État étranger à recevoir cet honneur d’un dîner d’État sous la présidence Trump.

Les Obama en faisaient un moment important de diplomatie et de communication. Comme sous les Reagan et les Kennedy, ces festivités et réjouissances avaient un portée très politique.

Un décor magnifique

Le décor est magnifique : 1.200 branches de cerisiers ont été disposées dans le hall qui mène à la salle à manger d’État, elle-même ornée d’un millier de tiges de lilas blanc. Au menu un gâteau au fromage de chèvre, avec une confiture de tomates, de la salade des jardins de la Maison Blanche plantés par Michelle Obama. Puis de l’agneau de printemps avec un jambalaya cuisiné comme à la Nouvelle Orléans. En dessert une tarte à la nectarine, avec une glace à la crème fraiche, en français dans le texte.

La salle où aura lieu le dîner d'État entre Macron et Trump mardi 24 avril Crédit : SAUL LOEB / AFP

Le tout complété parplusieurs vins, notamment d’un chardonnay produit sur les terres volcaniques de l’Oregon, mais avec des plants de Bourgogne. Accompagnement musical par l’opéra national de Washington. Pas de Beyonce comme sous l'ère Obama, pas de célébrité hollywoodienne annoncée. Lors du dernier d’État en l’honneur d’un président français, Mary J Blige chantait, et on croisait Julia Louis Dreyfus, l’actrice la plus récompensée de la télévision américaine, d’origine française, comme l’humoriste Stephen Colbert, qui présente aujourd’hui l’émission de fin de soirée le plus regardée.



Cette fois, ci, seulement 130 invités, trois fois moins que le dernier dîner d’État de la présidence Obama, il avait fallu dresser une tente dans le jardin, ce soir tout se tiendra dans une salle plus petite. Contrairement à l’usage, pas d’élus de l’opposition conviés, sauf le gouverneur de Louisiane. Donald Trump qui aime porter le smoking, tenait néanmoins à conserver cette tradition vestimentaire.