publié le 23/04/2018 à 13:11

Une liaison dangereuse entre Emmanuel Macron et Donald Trump ? Le Président entame lundi 23 avril une visite officielle aux États-Unis, et veut créer des liens privilégiés avec le Président américain. Mais certains pointent le risque de la manœuvre, avec un dirigeant américain plutôt instable.



Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis note que Trump et Macron ne sont pas les meilleurs amis du monde, "mais il y a des éléments qui les rapprochent" malgré leurs différences. Ils viennent du monde des affaires, mais ils ont surtout besoin l'un de l'autre. Emmanuel Macron se retrouve porte-parole de l'Europe, constate Nicole Bacharan, et "pour s'imposer, il a besoin du poids lourd américain derrière lui".

Si elle voit un risque important à travailler avec quelqu'un d'aussi imprévisible que Donald Trump, elle estime qu'il n'y a pas le choix. Trump a besoin d'allié, "mais on l'a vu flatter des gens et les piétiner le lendemain".

Laurence Haim, journaliste et communicante spécialiste des États-Unis, rapporte qu'Emmanuel Macron ne cessait de répéter pendant la campagne que "les États-Unis sont importants par rapport aux grands problèmes qui se passent dans le monde". La relation entre les deux pays est donc incontournable.