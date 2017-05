publié le 17/05/2017 à 10:38

Les beaux jours annoncent le retour des apéritifs et des piques-niques. Chacun est libre de laisser libre court à son inspiration et de jouer avec d’autres farines sans gluten telles la farine de Teff, farine de quinoa, farine de sorgho ou encore la farine de souchet.



L’avantage des farines sans gluten est le grands choix de saveurs et de couleurs qu’elles proposent. Ici, la belle couleur dorée du millet, riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamine A excellente pour la peau, à la saveur délicate de noisette s’accorde aux graines de sésames et graines de pavot.

La farine de sarrasin donne une couleur rustique. Le sarrasin possède également un goût de noisette et ses qualités nutritives sont nombreuses. C’est une graine très riche en acides aminés essentielles, riche en fibres et en antioxydants, riche en cuivre, en magnésium, manganèse, phosphore, fer, zinc, et en vitamines B 1, B2, B3, B5, et B6.



Il suffit ensuite de saupoudrer les sticks de graines variées et saines comme les graines de sésames, de pavot, chanvre, ou d’aromates comme la poudre d’oignon, le thym. La pâte peut également se parfumer avec de la tapenade d'olive ou du parmesan.

préparer de savoureux bâtonnets apéritifs sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS:

Recette de base pour 1 moule complet (30 bâtonnets)

45g de farine de riz demi-complet

35g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

20g de farine de millet

½ cuillère à café de gomme xanthane (ou de guar)

1 cuillère à café de sel fin

1 cuillère à café de poudre à lever

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

100ml d’eau (entre 100ml à 150ml selon les farines utilisées, la pâte doit être fluide).



Autres variantes : remplacer les 20g de farine de millet par 20g de farine de sarrasin.

Ou ajouter à la recette de base 20g de tapenade d’olive noir.

Saupoudrer au choix de poudre d’oignons, de graines de pavot, de graines de sésame, chanvre, etc…

Préparer de savoureux bâtonnets apéritifs sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION:

Préparation : 10mn, cuisson: 15mn



Préchauffer le four à 180°C. Mélanger dans un large bol les ingrédients secs : farine, fécule, gomme xanthane, sel fin, poudre à lever.

Ajouter l’eau et mélanger avec un fouet. En fonction de la qualité des farines, il faut entre 100 à 150ml d’eau. Ajouter l’huile d’olive. La pâte doit être souple, presque fluide.



Pour les sticks à l’olive, ajouter alors 20g de tapenade. Verser dans une poche à pâtisserie avec une fine douille. Verser la pâte dans chacune des petites cavités. Saupoudrer au choix de poudre d’oignons, de graines de pavot, etc…



Cuire 15mn. Laisser refroidir dans le moule 10min, démouler et servir pour l’apéritif…

Préparer de savoureux bâtonnets apéritifs sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

