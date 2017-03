La cake lardons olives sans gluten pour les piques-niques de printemps

publié le 22/03/2017 à 13:04

Pour ces premiers jours de printemps, voici comment cuisiner facilement et rapidement un tendre et savoureux cake salé, parfait pour les premiers piques-niques.



Dans cette recette rapide, la préparation de la pâte sans gluten s’aide d’un mix pâtisserie qui prédose la farine de riz, la fécule de pomme de terre et la gomme xanthane. L’accent est mis sur la farine de maïs qui apporte une superbe couleur dorée à ce cake salé. Le maïs est une céréale ancienne, riche en antioxydant, notamment en lutéine et zéaxanthine qui protègent la rétine et la cataracte de l’œil.

Source de phosphore, manganèse, magnésium, fer, zinc et cuivre, le maïs est également source de vitamines B2, B3, B5, B9 vitamine C et vitamine E. Si la farine de maïs est très appréciée dans la cuisine de pain et pâtisserie sans gluten, mieux vaut cependant la mélanger avec d’autres farines car elle possède un indice glycémique un peu élevé.

Le cake lardons olives sans gluten pour les piques-niques de printemps Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

140g de farine mix pâtisserie (ici simplement composé de fécule de pomme de terre, farine de riz, bicarbonate de sodium, gomme de guar; il ne contient aucun d’additif.)



60 g de farine de maïs

1 cuillère à café de poudre à lever

1 cuillère à café de sel fin

3 œufs

25 cl de crème fluide entière, température ambiante

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

50 g de parmesan râpé.

150 g de lardons

100 g d’olives vertes dénoyautées, coupées en quatre.



Si vous n’avez pas de mix pâtisserie, vous pouvez remplacer par: 80 g de fécule (maïs ou de pomme de terre)+ 60 g de farine de riz+ ½ cuillère de gomme xanthane.



Si vous avez des enfants et que cous souhaitez un cake plus doux en saveur, substituer les lardons par 50g de lardons et 100g de dés de jambon ou même 150g de dés de filet de dinde.

Le cake lardons olives sans gluten pour les piques-niques du printemps Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 180°C. Déposer une feuille de papier cuisson dans un moule à cake, en laissant les bords dépasser pour faciliter le démoulage.



Mélanger ensemble les ingrédients secs : mix pâtisserie, farine de maïs, poudre à lever, sel fin. Garder de côté. Faire revenir 5mn à la poêle les lardons. Pas la peine de huiler la poêle, les lardons libèrent du gras naturel largement suffisant. Garder de côté. Dans un grand saladier, commencer par battre ensemble légèrement les œufs, puis ajouter la crème fluide, l’huile. Verser le parmesan, ajouter les lardons et les olives et bien mélanger à nouveau. Ajouter enfin les ingrédients secs et bien mélanger.



Verser dans le moule et cuire 35/45 mn environ (jusqu’à obtenir une belle couleur dorée et qu’une pique en bois puisse être insérée au centre du cake et ressortir sèche). Attendre 10 minutes avant de le démouler, puis retirer délicatement le papier cuisson et laisser refroidir sur une grille avant de le trancher.

