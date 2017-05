publié le 10/05/2017 à 10:40

Cette recette, qui donne 60 barquettes, est vraiment facile et rapide à cuisiner. Pour encore plus de simplicité, cette recette utilise un mix pâtisserie sans gluten neutre et de la poudre d’amande. La poudre d’amande est une fabuleuse farine naturellement sans gluten. Elle est très riche en protéines, en fibres, en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E.



Elle est également riche en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. Et comme l’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on mange sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide, c’est une farine de choix pour cuisiner des biscuits tant appréciés des enfants.

L’agar-agar, est une gélatine végétale, qui permet à la confiture de bien se solidifier tout en restant belle et brillante dans les barquettes. Ce moule à barquette se trouve facilement dans les magasins de cuisine spécialisés ou sur internet.

Les petites barquettes à la confiture sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS:

Pour 60 barquettes (5 fournée de 12 barquettes)



30g de poudre d’amande

70g de mix pâtisserie (vous pouvez remplacer le mix par 40g de farine de riz, 30g de fécule de maïs ou de pomme de terre, ¼ petite cuillère de gomme xanthane)

90g de sucre fin de canne blond

4 œufs

1 pincée de sel

2 cuillère à soupe de margarine pour graisser le moule (cela couvre les 5 fournées)

Confiture, sans morceaux, ici abricot et framboise.

1 petite cuillère à café de poudre d’agar-agar (pour permettre à la confiture de bien se durcir)

Les petites barquettes à la confiture sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C.



Dans un bol, mélanger bien ensemble la poudre d’amande et la farine mix. Casser et séparer les œufs : blancs d’un côté dans un saladier et les jaunes dans un autre saladier. Garder les blancs de côté. Ajouter aux jaunes d’œufs le sucre et battre au batteur électrique pour les blanchir, environ 3 mn, la couleur devient alors jaune pâle. Tamiser dessus le mélange des farines et incorporer à l’aide d’une spatule en silicone, la pâte devient un peu épaisse.

Monter les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel fin.



Incorporer délicatement les blancs en neige au mélange précédent, en tournant toujours dans le même sens pour ne pas casser les blancs. La pâte est alors souple et aérée. Graisser la plaque à barquette avec de la margarine, verser dans chaque cavité un peu de pâte, attention, il ne faut pas que la pâte dépasse des barquettes.



Cuire 10 minutes. Sortir la plaque du four et délicatement sortir les barquettes du moule encore chaudes pour éviter qu'elles attachent, les retourner, face petite cavité vers le haut, et les déposer sur une grille pour qu’elles refroidissent. Recommencer avec le reste de la pâte. Cette recette donne 5 fournées de 12 barquettes. Faire chauffer la confiture de votre choix quelques instants dans une casserole avec une pointe de poudre d’agar-agar, mélanger et déposer la confiture dans les petites cavités de chaque barquette. Laisser sécher et déguster.

Les petites barquettes à la confiture sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten