La recette sans gluten de Whoopies au chocolat

Les “whoopies“, difficile de résister à un tel nom, sont de petits gâteaux moelleux, assemblés comme des macarons avec une garniture au centre, mais au lieu d’être croustillants, ils sont tendres et fondants.



Originaires de la Nouvelle-Angleterre, les “Whoopies“ ont été importés aux Etats-Unis par les Amish. Aujourd’hui, ils sont populaires non seulement dans toute l’Amérique du Nord, mais également en Europe. Ces petits gâteaux tendres et moelleux sont très faciles à préparer, simplement avec de la farine de riz et de la fécule de maïs ou de pomme de terre pour assurer un vrai fondant à la pâte. Ils sont ici simplement garnie d'une crème au beurre parfumée à la vanille bourbon.

Le chocolat noir apporte à cette recette du magnésium, du phosphore, du fer, zinc, potassium et antioxydants. Il est également riche en flavinoïdes aux effets carido-protecteurs.

INGRÉDIENTS:

Pour 30 pièces, soit 15 Whoopies



50 g de farine de riz

55 g de fécule de maïs

½ cuillère à café de gomme xanthane

½ cuillère à café de bicarbonate

½ cuillère à café de poudre à lever

25 g de cacao en poudre

1 pincée de sel fin

80 g de sucre complet de canne

30 g de beurre, fondu

30 g de margarine végétale

1 œuf

1 cuillère à café d’extrait de vanille (optionnel)

130ml de lait d’amande.

Pour la crème au beurre

60 g de beurre, à température ambiante

60g de margarine, à température ambiante

150 g de sucre glace

1 cuillère à café d’extrait de vanille

PRÉPARATION :

Préchauffer le four le four à 175°C. Préparer 1 plaque de cuisson, recouvert de papier cuisson. Dans un grand bol, mélanger la farine, la fécule, la gomme xanthane, bicarbonate, poudre à lever, sel, cacao et sucre. Bien mélanger avec un fouet et s’assurer que les grumeaux du sucre complet sont bien écrasés.



Verser le beurre fondu, puis ajouter la margarine, l’écraser dans les ingrédients secs à l’aide d’une fourchette. Ajouter l’œuf, (et la vanille) et bien mélanger à l'aide d’un batteur électrique ou simplement d’un fouet. Verser le lait et bien mélanger à nouveau pour que la texture s’épaississe. Verser la pâte dans une poche à pâtisserie. Déposer, à l’aide de la poche à pâtisserie, la pâte, en forme de petits cercles de la même taille, sur le papier cuisson. Un peu comme pour fabriquer des macarons. Lisser le dessus de la pâte à l’aide d’un doigt mouillé.



Cuire les petits biscuits environ 10mn. Mais ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Retirer le papier cuisson de la plaque de cuisson et laisser les biscuits refroidir sur le papier 10mn avant de les déposer sur une grille. Laisser complètement refroidir.



Préparer la crème au beurre :

Battre le beurre et la margarine ensemble jusqu’à consistance crémeuse, verser l’extrait de vanille et le sucre. Bien mélanger, déposer la crème dans une poche à pâtisserie. “marier“ les biscuits qui se ressemblent le plus. Sur la face intérieure d’un des deux biscuits, étaler la crème et fermer avec le deuxième biscuit. Voilà, les biscuits “whoopie“ sont prêts à être dégustés.



