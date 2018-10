OM-PSG : les compos probables avec Thauvin et sans Cavani

publié le 28/10/2018 à 14:54

L'Équipe l'a assuré en tout début d'après-midi, à moins de huit heures du coup d'envoi : Cavani est forfait pour le premier "Clasico" de cette saison 20108-2019. L'attaquant uruguayen, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, a ressenti une douleur à une cuisse à l'entraînement, deux jours avant la rencontre.



En l'absence du "Matador", qui avait arraché l'égalisation (2-2) au stade Vélodrome l'an passé sur coup franc à la 93e minute, Mbappé devrait évoluer seul en pointe, avec Angel Di Maria sur sa droite et Neymar sur sa gauche. Tuchel va probablement aligner un 3-4-3 avec Kehrer, Marquinhos et le jeune Nsoki en défense (Kimpembe est suspendu, Thiago Silva forfait). Meunier et Bernat devraient occuper les côtés du milieu, composé de la paire Verratti-Rabiot.

Côté Marseillais, Thauvin va finalement peut-être pouvoir tenir sa place. L'international français ressent encore une gêne au talon mais a pu s'entraîner avec plus d'intensité samedi 27 octobre. Garcia va-t-il opter pour un 4-3-3 ? C'est possible, avec Kamara préféré à Caleta-Car dans l'axe de défense aux côtés de Rami, Sakai et Amavi sur les côtés, Strootman, Sanson et Luiz Gustavo au milieu, Germain en pointe et Payet sur sa gauche.

OM-PSG : les compos de départ probables

Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Kamara (ou Caleta-Car), Amavi - Strootman, Sanson, Luiz Gustavo - Thauvin (ou Sarr), Germain, Payet (cap.)



Paris Saint-Germain : Areola - Kehrer, Marquinhos (cap.), Nsonki, - Meunier, Verratti, Rabiot, Bernat - Di Maria, Mbappé, Neymar



Arbitre : Benoît Bastien