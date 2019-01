OM-PSG : pourquoi appelle-t-on ce match "Clasico" ?

publié le 27/10/2018 à 09:07

Dimanche 28 octobre, c'est "Clasico" à 21h entre l'OM et le PSG au stade Vélodrome. Les fans de football ont coché la date de cette rencontre de Ligue 1 Conforama dès la publication des calendriers, pour être sûr de dégager le jour J de toute obligation. Mais avant le début de la rencontre, encore faut-il savoir d'où vient le terme "Clasico".



Tout d'abord, les puristes, tenant du "football vrai", viendront vous affirmer qu'il ne peut s'agir que de l'opposition quasi séculaire en Espagne ente le Real Madrid et le FC Barcelone. Une opposition cristallisée entre les Franquistes madrilène et les indépendantistes catalans. Depuis des décennies, chaque rencontre entre les deux géants du football mondial est scrutée partout dans le monde.

D'autres, encore plus fondamentalistes du ballon rond, et il y en a, vous renverront au "Superclasico", la rencontre bouillante du derby de Buenos Aires qui oppose Boca Junior à River Plate. Une opposition footballistique née sur le terreau très fertile d'un antagonisme social entre le peuple (Boca Junior) et la bourgeoisie (River Plate). En cela, la rivalité est à rapprocher de celle qui oppose Lyon à Saint-Étienne en France.

Canal+ à l'origine du terme en Ligue 1

Alors comment ce terme a-t-il été accolé à une rencontre de Ligue 1, aussi prestigieuse soit-elle ? Rappelons-nous que pour qu'il y ait un "Clasico", il faut une forte rivalité. Ainsi, dans les années 1990, l'OM de Bernard Tapie se cherchait un rival. Et Canal+, qui détenait les droits de diffusion de la Première division ainsi que le PSG, cherchait un adversaire capable de faire monter la sauce médiatiquement.



Fabriquée de toute pièce, l'inimitié entre les deux équipes a trouvé un écho sur le terrain où les matches s'avéraient violents. De quoi susciter des polémiques, des échauffourées entre les joueurs, puis dans les tribunes entre les supporters. Un parfait cocktail que les médias ont repris allègrement. De sorte que désormais, la rivalité est bien encrée.



Une fois l'antagonisme créé, il était temps de trouver un nom à ce choc. Et là encore, c'est Canal+ qui a lancé le concept. Au début des années 2000, alors que les deux clubs étaient loin d'être les cadors européens qu'ils avaient été, la chaîne cryptée lançait le mot "Clasico".



Et petit à petit, l'encrage s'est fait à coup de bande-annonces et de reprises de l'expression à l'antenne. Les quelques irréductibles se démarquent encore en usant du mot "Classique". Plus français, mais qui reste dans la même veine.