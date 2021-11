Au fil de la montée en puissance de l'Olympique lyonnais dans les années 1990 puis de son avènement dans les années 2000, la rivalité avec Olympique de Marseille n'a cessé de se renforcer. Après les PSG-OM et les bouillants derbys entre l'OL et les Verts de Saint-Étienne, les affiches entre les 2e (Marseille) et 3e (Lyon) villes de France en terme de population (recensement 2018) sont devenues des incontournables dans une saison.

Celle de dimanche 21 novembre (20h45), en clôture de la 14e journée de Ligue 1 2021-2022, sera la 118e d'une histoire entamée le 11 novembre 1951 dans le Rhône, à Gerland, pour un score de parité (2-2). 60 ans plus tard, Lyon mène 40 victoires à 35 (42 nuls) dont un 6-2 sur les 10 dernières rencontres (deux nuls 1-1 lors des deux dernières oppositions).

Marseille (4e au coup d'envoi de cette 14e journée) aborde cette affiche avec quatre points d'avance sur Lyon (7e) et une bien meilleure défense : 12 buts encaissés contre 21. Les hommes de Peter Bosz ont marqué 21 fois, ceux de Jorge Sampaoli 20 fois. En attendant de les voir à l'œuvre, retour sur quatre "Olympicos" marquants des 20 dernières années joués à Lyon, dans l'ordre chronologique.

1. 23 janvier 2002 : le plus net

Sur la route de la conquête du premier de ses sept titres de champion de France à la suite, l'OL de Jacques Santini torpille l'OM de Albert Emon : 4-0, score acquis dès la 35e minute. Marseille boit même le bouillon en 11 minutes. Le Brésilien Sonny Anderson ouvre le score sur penalty à la 24e. Pierre Laigle signe un doublé aux 29e et 35e, entrecoupé d'une réalisation de Sydney Govou à la 32e. Les Phocéens termineront la saison à la 9e place.

2. 11 novembre 2007 : le (dernier) plus Marseillais

C'est tout simplement la dernière victoire de l'OM à Lyon, bien avant la sortie de terre du Parc OL, par la suite rebaptisé "Groupama Stadium". Si l'OL de Alain Perrin ouvre le score et sera encore champion en fin de saison, Marseille (3e lors de la 38e et dernière journée) parvient à renverser la situation pour l'emporter 2-1.

Les Lyonnais trouvent la faille dès la 7e minute par Juninho, une fois n'est pas coutume de la tête, à la conclusion d'un joli mouvement collectif. Décalé par Nadir Belhadj sur la gauche de la surface, Hatem Ben Arfa retrouve l'Algérien, qui frappe. Steve Mandanda ne peut que repousser le ballon sur la tête du maître artificier brésilien.

Mais l'OM de Eric Gerets revient trois minutes plus tard (10e), grâce à un penalty généreusement accordé à Mamadou Niang après un contact avec Sébastien Squillaci. Rémy Vercoutre est pris à contre-pied. L'attaquant sénégalais ne doit en revanche rien à personne sur le deuxième but : lancé par Samir Nasri, il élimine deux défenseurs avant de tromper le gardien lyonnais d'une frappe du droit entre les jambes.

3. 8 novembre 2009 : le plus fou

Lorsque l'on évoque les choc Lyon-Marseille, celui-ci revient invariablement en premier : le 5-5 à Gerland, au terme d'une fin de match délirante et un score de parité qui finalement réjouit tout le monde, même les Marseillais. Encore menés tôt dans le match, dès la 3e minute, après un but de Miralem Pjanic, les hommes de Didier Deschamps égalisent par Souleymane Diawara à la 11e.



Et si l'équipe de Claude Puel repasse vite devant par l'intermédiaire de Sydney Govou (14e), les Phocéens virent en tête au retour des vestiaires, après une égalisation à 2-2 signée Benoît Cheyrou (44e) et un troisième but de Baky Koné (47e). Ils s'envolent même à 4-2 grâce à Brandao (79e) mais Lisandro Lopez sonne la révolte lyonnaise pour revenir à 3-4 (81e) et égaliser sur penalty (84e).



Le reste entre un peu plus dans la légende de la Ligue 1. Michel Bastos redonne l'avantage aux Gones (89e) d'une frappe magistrale sur un service de Pjanic en contre. Mais l'OM n'abdique pas et à la suite d'une longue touche près du poteau de corner droit lyonnais, arrache l'égalisation au bout d'une action confuse où le ballon monte dans les airs puis retombe derrière la ligne de Hugo Lloris. Le but est finalement attribué à Jérémy Toulalan contre son camp.

4. 10 mars 2013 : le (dernier) plus ennuyeux

Hélas pour le spectacle, les matches entre Lyon et Marseille peuvent aussi accoucher de matchs nuls et vierges comme ce dernier 0-0 dans le Rhône entre l'OL de Rémi Garde, 3e en fin d'exercice, et l'OM de Élie Baup, 2e. Les Lyonnais se présentaient pourtant avec un trio offensif Alexandre Lacazette-Bafétimbi Gomis-Lisandro Lopez, les Marseillais avec la doublette Mathieu Valbuena-André-Pierre Gignac.