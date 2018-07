publié le 27/09/2016 à 23:54

Le deuxième but en quatre jours de son défenseur polonais Kamil Glik (94e) a évité à l'ASM une défaite qui se profilait, tant le Bayer menait logiquement depuis le but de "Chicharito" Hernandez (73e). L'ancien joueur du Torino a claqué une volée du droit quasiment en pleine lucarne.

Monaco avait cédé vingt minutes plus tôt sur un but de la tête du "petit pois" mexicain, mais son chef de défense, déjà buteur contre Angers (2-1) trois jours plus tôt, a fait fructifier le bon départ de son équipe en Ligue des champions.



À Londres aussi l'ASM avait laissé le ballon à Tottenham, mais elle s'était imposée avec malice (2-1). Il faut maintenant confirmer dans la double confrontation contre le dernier du groupe, le CSKA Moscou, le mardi 18 octobre en Russie puis le mercredi 2 novembre en Principauté.

[RESUME] UEFA Champions League : Monaco remercie Glik ! #ASMB04 https://t.co/1ejBZ0LMwM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 septembre 2016

Ligue des champions : résultats et programme de la 2e journée

Mardi 27 septembre :

Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 1-1

CSKA Moscou - Tottenham : 0-1



Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 2-2

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0



Groupe G :

FC Copenhague - Club Bruges : 4-0

Leicester - FC Porto : 1-0



Groupe H :

FC Séville - Lyon : 1-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-4



Mercredi 28 septembre (tous les matches à 20h45) :



Groupe A :

Ludogorets - PSG

Arsenal - FC Bâle



Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev

Naples - Benfica



Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone

Celtic - Manchester City



Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich

FC Rostov - PSV Eindhoven